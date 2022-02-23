32 Afgan Banker Bilo filmi gibi kandırıldı! İstanbul diye yola çıktılar...

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girip, İstanbul'a gitmek isteyen 32 Afganistanlı, kişi başı bin dolar ödedikleri insan kaçakçıları tarafından 'İstanbul'a geldik' denilerek Osmaniye'de bırakıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli aranıyor.