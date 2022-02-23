23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 32 Afgan Banker Bilo filmi gibi kandırıldı! İstanbul diye yola çıktılar...

32 Afgan Banker Bilo filmi gibi kandırıldı! İstanbul diye yola çıktılar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
ABONE OL
32 Afgan Banker Bilo filmi gibi kandırıldı! İstanbul diye yola çıktılar...

Yeşilçam'a damga vuran Banker Bilo filmi Osmaniye'de gerçek oldu. İstanbul vaadiyle kandırılan 32 Afgan kişi başı bin dolar ödeme yaptı. İnsan kaçakçılarıyla anlaşan Afganistan uyruklu göçmenler Osmaniye'de bırakıldı.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girip, İstanbul'a gitmek isteyen 32 Afganistanlı, kişi başı bin dolar ödedikleri insan kaçakçıları tarafından 'İstanbul'a geldik' denilerek Osmaniye'de bırakıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli aranıyor.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda yapılan uygulama sırasında, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 32 kişi yakalandı.

Emniyete götürülerek ifadeleri alınan kaçak göçmenlerin, Türkiye'ye yaklaşık 1 hafta önce İran üzerinden kaçakçılara kişi başı bin dolar vererek giriş yaptıklarını, 3-4 gündür aç bırakıldıklarını, şehirlerarası otobüs firmasınca paraları alınarak 'İstanbul'a geldik' denilerek Osmaniye'de zorla indirildiklerini söyledi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve otogar çevresindeki kamera kayıtlarını izleyen polis, otogar karşısındaki yol kenarında kaçak göçmenleri şehirlerarası otobüs firması şoförü A.Ş.'nin (40) indirdiğini ülkeye girişlerini İran uyruklu H.C. ve K.A.'nın organize ettiklerini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

32 kişin insani ihtiyaçları şubede karşılandıktan sonra, idari ve sınır dışı işlemleri için Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA