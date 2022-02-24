İzmir’de silahlı çatışma: 2 yaralı

Tartışmanın büyümesi üzerine karşı gruptaki kişilerin tabancalarla açtığı ateş sonucunda Fatih Karagöl bacağından yaralandı.

Olay sonrasında silahlı saldırgan kaçarken çevredekiler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.





Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Karagöl özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Karagöl'ün durumunun iyi olduğu bildirildi.



Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 1 şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



Öte yandan, kardeşinin yaralandığını duyan Karagöl'ün abisi de silahına sarıldı.



Donanmacı Mahallesi 1724 Sokak'ta bulunan hasımlarının lokantasına ateş açtı. Açılan ateşte lokantada yemek yiyen ve olayla ilgisi olmadığı öğrenilen bir kişi de ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Olay yerinde yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, lokantaya silahlı saldırı düzenleyen Karagöl'ün abisini de yakalayarak gözaltına aldı.