23 Şubat 2022, Çarşamba
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Son dakika: Şişli'de korku dolu dakikalar! Eski eşini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Son dakika: Şişli’de korku dolu dakikalar! Eski eşini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de bir kişi boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı evi silahla bastı. İçerdekileri rehin alan kişiyi ikna etmek için çok sayıda polis seferber oldu. Özel harekat polisleri de önlem aldı. Bu sırada 2 el silah sesi duyuldu. Eşi ve evdekileri rehin alan kişinin vurulduğu belirtildi.

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