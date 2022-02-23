Son dakika: Şişli’de korku dolu dakikalar! Eski eşini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi

23 Şubat 2022, Çarşamba
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM 2022 sınavı ne zaman? 28. dönem POMEM sınav tarihi ve ücretleri nasıl?
- Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL?
- Talha Burak Karayılan kimdir? Silahlı saldırıya uğrayan Talha Burak Karayılan kim, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Yedi Numara yeniden mi çekilecek? Efsane dizi Yedi Numara tekrar başlayacak mı?
- Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
- Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşındadır? Halit Kıvanç sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?
- Arda Kural kimdir, kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i Arda Kural'a ne olmuştu, hastalığı neydi?
- Haydar Dümen'in eşi kimdir? Gül Dümen kimdir, kaç yaşında ve nereli? 100 milyonluk miras için hareteke geçti
- Haydar Dümen mirası ne kadar, kaç TL? Haydar Dümen’in mirası kime kaldı?
- Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer kim?
- Hayrettin Eren kimdir, kaç yaşındaydı? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren neden öldü?
- NATO ülkeleri hangileri, kimler var? Ukrayna NATO ülkesi mi? İşte o ülkeler...