Tekirdağ’da arkadaş kavgasını ayırmaya çalışan muhtar pompalıyla vuruldu
Tekirdağ’da barıştırmak için gittiği 2 arkadaş grubu arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Cemaliye Mahallesi Muhtarı Soner Uğur pompalı tüfekle açılan ateş ile yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'nde akşam sularında husumetli 2 grup kavga çıktı. Arkadaş iki grubun kavgasında gerginlik artınca haberi alan Cemaliye Mahallesi Muhtarı Soner Uğur olay yerine koştu.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
İki tarafı da sakinleştirip barıştırmak isteyen Cemaliye Muhtarı Uğur, arbede arasında kaldı. Evinin basıldığı gerekçesiyle bir kişi, karşı tarafa pompalı tüfekle ateş açtı.
MUHTAR BACAKLARINDAN YARALANDI
Bu sırada yerden seken saçmalar Cemaliye Muhtarı Soner Uğur'un bacaklarına isabet etti. Kanlar içinde kalan Muhtar Uğur apar topar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, iki tarafı da gözaltına aldı.
"İKİ BACAĞIMDA 50 SAÇMA İZİ VAR"
Olayın ardından konuşan Cemaliye Muhtarı Soner Uğur, "İki grup arasında önceden bir kavga yaşanmış. Kavga tekrar ateşlenince ben de duyup ayırmak için olay yerine gittim. Orada bir arbede oldu ve o sırada pompalı tüfekli biri varmış göremedik. Ateş açılması üzerine saçmalar bize de isabet etti. İki bacağımda 50 saçma izi var. Amacım muhtar olarak sükûneti sağlamaktı. Ne yazık ki talihsizlik yaşadık, canımız sağ olsun. Umarım bu tür tatsızlıklar bir daha yaşanmaz" diye konuştu.
Muhtar Uğur, evde bir hafta sürecek istirahatin ardından görevine devam edeceğini belirtti.
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