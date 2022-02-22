Tekirdağ’da arkadaş kavgasını ayırmaya çalışan muhtar pompalıyla vuruldu

"İKİ BACAĞIMDA 50 SAÇMA İZİ VAR"

Olayın ardından konuşan Cemaliye Muhtarı Soner Uğur, "İki grup arasında önceden bir kavga yaşanmış. Kavga tekrar ateşlenince ben de duyup ayırmak için olay yerine gittim. Orada bir arbede oldu ve o sırada pompalı tüfekli biri varmış göremedik. Ateş açılması üzerine saçmalar bize de isabet etti. İki bacağımda 50 saçma izi var. Amacım muhtar olarak sükûneti sağlamaktı. Ne yazık ki talihsizlik yaşadık, canımız sağ olsun. Umarım bu tür tatsızlıklar bir daha yaşanmaz" diye konuştu.