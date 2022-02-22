Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç gecesi tarihi...
Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet tarafından yayımlanan 2022 dini günler takvimi ile Miraç Kandili tarihi belli oldu. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nin bu sene hangi gün idrak edileceği merak ediliyor. Kandil günlerini huşu içinde karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, Miraç gecesi hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Miraç gecesi tarihi...
Miraç Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin idrak edilmesinin ardından gözler Miraç Kandili'ne çevrildi. Yılın ikinci kandili olan ve Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili'nin bu sene hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Diyanet tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte haberin detayları...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, 2022 yılında 27 Şubat Pazar gününe denk geliyor.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor. Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve onun rızasını kazanmak için bir fırsattır. Bu kapsamda Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur ve Allah nezdinde sevabı büyüktür.
MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?
2022 yılında Miraç Kandili, 27 Şubat 2022 Pazar gününe denk geliyor. Miraç Kandilinde orucı Miraç'ın gündüzü tutulur. Yani Miraç Kandili 27 Şubat'a denk geldiği için 27 Şubat Pazar günü Miraç Kandili orucu tutulabilir.
MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ
Miraç Kandilinde oruç tutmanın sevabı Peygamber Efendimiz'den (S.A.V) aktarılan hadis-i şeriflerle Müslümanlara bildirilir. Enes (r.a)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Recep'te bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır."
Rivayet olunduğuna göre Recep'in yirmi yedinci gününün sadakası ve orucu vardır: "Her kim Recep'in yirmi yedinci günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, Allah-u Teâlâ orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve iki bin köle azadı (sevabı) yazar."
Ebu Hureyre (r.a)ın rivayet ettiği bir hadiste Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Recebin yirmi yedinci günü oruç tutana, altmış ay orucunun sevabı yazılır. O gün, Nebi'ye (S.A.V), Cibril'in risaleti ilk getirdiği gündür."
Peygamber Efendimiz (S.A.V), "Recep-i Şerif ayında bir gece vardır ki (27. Gece - Miraç Gecesi), o gecenin sabahını oruçla, gecesini de kıyamla (ibadetle) geçiren kimsenin o gün yapacağı bütün duaları Allah-u Teala kabul eder" buyurmuştur.
MİRAÇ GECESİ NE OLDU?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
ALLAH, HAZRETİ MUHAMMED'E AHLAK VE FAZİLET DÜSTURLARINI BİLDİRDİ
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.
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