Ataşehir’de bir gecekondu alev aldı! Talihsiz kadın son anda kurtarıldı





Durumu gören mahalle sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Gecekonduda tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Yangını izlemek isteyen meraklı vatandaşlar sokağa döküldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN