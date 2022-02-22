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Ataşehir'de bir gecekondu alev aldı! Talihsiz kadın son anda kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Ataşehir’de bir gecekondu alev aldı! Talihsiz kadın son anda kurtarıldı

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde tek katlı gecekondu alev alev yandı. Gecekonduda tek başına yaşayan yaşlı kadın yangından son anda kurtuldu.

Yangın saat 04.45 sıralarında Ataşehir, Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi 3092. Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki tek katlı gecekondudan alevler yükselmeye başladı.



Durumu gören mahalle sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Gecekonduda tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Yangını izlemek isteyen meraklı vatandaşlar sokağa döküldü.

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