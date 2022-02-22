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Son dakika: İzmir'de hurda deposunda korkutan yangın

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Son dakika: İzmir’de hurda deposunda korkutan yangın

Son dakika... İzmir’in Bayraklı ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın sebebiyle korku dolu anlar yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, 23.30 sıralarında Adalet Mahallesi Ozan Abay caddesinde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir yaralanan ve ölen olmazken depoda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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