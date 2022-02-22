İzmir’de gece yarısı dehşet! Kendisini uyaran bekçiyi pompalı tüfekle vurdu

O.A.A. suç aleti ile birlikte kaçarken, diğer şüpheliler gözaltına alındı. Başından yaralanan bekçi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan G.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.