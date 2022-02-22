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Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Bahçeşehir TEM Otoyolu’nda feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda otomobil önündeki TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bahçeşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Adı bilinmeyen sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan 68 HY 363 plakalı otomobil, önündeki TIR'a çarptı.

TIR'ın altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardında çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri araçtan çıkarıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

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