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Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı! İstanbul kaçıncı sırada?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı! İstanbul kaçıncı sırada?

Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı. İstanbul dünyanın en yoğun beşinci, Avrupa’nın ise en yoğun ikinci trafiğine sahip şehri oldu. Araştırma 57 ülkede 416 şehri kapsadı.

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