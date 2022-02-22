’Cin çıkarma’ bahanesiyle tecavüz etti! 2 bine yakın müstehcen fotoğraf ve video çıktı! Kadınlar yaşadıkları dehşeti böyle anlattı

ARKADAŞLARIMLA TEK TEK GÖRÜŞÜP SOYUNDURDU

Bu teklifi ilk başta kabul etmeyen Dilara ifadesinin devamı ise şu şekilde: "Sadece seans ücreti olarak 350 lira verdim ve oradan ayrıldım. 3-4 ay sonra ikinci seans için Özlem ve Ece isimli arkadaşlarımla gittik. Her biri ile tek tek görüştü ve üzerlerini çıkarmalarını söyleyerek çıplak vücutlarına Şamanizm sembolleri ve bazı Arapça dualar yazdı. Bu işlemleri her bir kişi için ayrı ayrı tek başlarınayken yaptı.