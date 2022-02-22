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Metrobüste korona paniği! Fenalaşan yabancı uyruklu şahıs yolculara zor anlar yaşattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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Metrobüste korona paniği! Fenalaşan yabancı uyruklu şahıs yolculara zor anlar yaşattı

Avcılar-Söğütlüçeşme seferini gerçekleştiren metrobüste fenalaşan ve maske takmamakta ısrar eden yabancı uyruklu şahıs, yolculara zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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