Cin çıkarma bahaneli tecavüz! Arşivinden çıkanlar mide bulandırdı

BİNLERCE LİRA PARA ALDI

Şirin Koyuncu'nun da eşiyle birlikte hareket ettiği vurgulanan iddianameye göre, Muğla Seydikemer'de bulunan evlerine gelen kadınlara, 'sizde büyü var', 'cinleri çıkarmamız lazım' diyerek sözde dini seanslar düzenlediler. Bahadır Koyuncu bu sözde dini seanslar karşılığında mağdur kadınlardan para aldı. Belirlemelere göre Bahadır Koyuncu, mağdur Dilara İ.'den 300 lira ücret alarak birden fazla cinsel ilişkiye girdi. Hazal Y.'den para almadığı ancak cinsel saldırıda bulunduğu, Yağmur A.'dan ise 3 bin 600 lira para aldığı, Özlem D.'den ise 5 bin lira para aldığı saptandı. Evde yapılan aramalarda, dini seanslarda kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları ele geçirildi.