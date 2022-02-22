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Meteorolojiden Edirne için SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Meteorolojiden Edirne için SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı

Son dakika | Edirne'de sağanak etkili oluyor. Hava sıcaklığının 13 derece ölçülen kentte sağanak nedeniyle insanlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

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