Kayseri’de gözü dönen kadın 6 çocuğunun babasını kalbinden bıçakladı
Kayseri'nin Develi ilçesinde gözü dönen kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçakladı. Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet güçlerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
6 ÇOCUĞUNUN BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmada tarafların geriliminin artmasıyla Fatma A. tarafından kalbinden bıçaklanan Mehmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
CANİ EŞ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi kadını gözaltına aldı. 6 çocuk babası Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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