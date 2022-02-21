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Kayseri’de gözü dönen kadın 6 çocuğunun babasını kalbinden bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Kayseri’de gözü dönen kadın 6 çocuğunun babasını kalbinden bıçakladı

Kayseri'nin Develi ilçesinde gözü dönen kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçakladı. Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet güçlerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Develi ilçesi Aşık Seyrani Mahallesi'nde yaşanan kan donduran vahşette 51 yaşındaki Mehmet A. ile eşi Fatma A. arasında tansiyon yükseldi.

6 ÇOCUĞUNUN BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmada tarafların geriliminin artmasıyla Fatma A. tarafından kalbinden bıçaklanan Mehmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CANİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi kadını gözaltına aldı. 6 çocuk babası Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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