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Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar

Son dakika haberine göre: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüpheliler, 1 saat sonra tekrar hırsızlık yapınca tutuklandı.

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