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Bursa'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 4 kişi yaralandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Bursa’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanırken, otobüsün kaldırılması sonrası uyaşım normale döndü.

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Umurbey Viyadüğü'nde meydana geldi.

Aydın-Kırklareli seferi yapan Ayhan Yılmaz (51) yönetimindeki 35 PK 513 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan otobüs toprak alana savruldu.

Kazada 4 yolcu yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanırken, otobüsün kaldırılması sonrası uyaşım normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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