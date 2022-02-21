Kayıp taksici cinayete kurban gitti! Katilin ifadesinin her satırı kan dondurdu

Balıkesir Ayvalık Otogarı'nda, 18 Şubat saat 13.00 sularında, kucağında 2,5 aylık bebek olan bir kadın ile yanındaki şahıs arasında tansiyon yükseldi. Tartışmadan sonra Ferdi Yeğin tuvalete giderken kadın da kucağındaki bebekle duraktaki taksilerden birine binerek kendisini Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmesini söyledi.

Tuvaletten dönen Yeğin, yanındaki kadının bebek arabası ile yanlarındaki çantaları bırakıp gittiğini görünce durağa koşup, Atilla Bahçeci'nin hakimiyetindeki 10 T 3902 plakalı taksiye bindi. Duraktan çıktıktan 15 dakika sonra Bahçeci'nin hakimiyetindeki taksi yeniden otogara döndü. Fakat bu kez yanlarında başka bir erkek yolcu daha bulunuyordu. Kadının, giderken bıraktığı bebek arabası ile eşyaları da aldıktan sonra yeniden yola çıktılar. Bir müddet sonra evli ve bir sahibi taksici Bahçeci'den bir daha haber alınamadı. Bahçeci'nin duraktaki arkadaşları ve ailesi kendisine ulaşamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.