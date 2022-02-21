Kayıp taksici cinayete kurban gitti! Katilin ifadesinin her satırı kan dondurdu
Balıkesir'de önce kayıp başvurusu verilen ardından da otomobilin bagajında cesedi bulunan taksici Atilla Bahçeci'nin cinayete kurban gittiği tespit edildi. Pek çok suçtan sabıka kaydı olan 26 yaşındaki Ferdi Yeğin, taksimetre anlaşmazlığı yüzünden cinayeti işlediğini, yanındaki bıçakla Bahçeci'nin boğazını kestiğini itiraf etti.
Balıkesir Ayvalık Otogarı'nda, 18 Şubat saat 13.00 sularında, kucağında 2,5 aylık bebek olan bir kadın ile yanındaki şahıs arasında tansiyon yükseldi. Tartışmadan sonra Ferdi Yeğin tuvalete giderken kadın da kucağındaki bebekle duraktaki taksilerden birine binerek kendisini Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmesini söyledi.
Tuvaletten dönen Yeğin, yanındaki kadının bebek arabası ile yanlarındaki çantaları bırakıp gittiğini görünce durağa koşup, Atilla Bahçeci'nin hakimiyetindeki 10 T 3902 plakalı taksiye bindi. Duraktan çıktıktan 15 dakika sonra Bahçeci'nin hakimiyetindeki taksi yeniden otogara döndü. Fakat bu kez yanlarında başka bir erkek yolcu daha bulunuyordu. Kadının, giderken bıraktığı bebek arabası ile eşyaları da aldıktan sonra yeniden yola çıktılar. Bir müddet sonra evli ve bir sahibi taksici Bahçeci'den bir daha haber alınamadı. Bahçeci'nin duraktaki arkadaşları ve ailesi kendisine ulaşamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.
TAKSİNİN BAGAJINDA KANLAR İÇERİSİNDE CESEDİ BULUNDU
Polis ve jandarma ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma başlatıp, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bahçeci'nin telefonunun en son İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı mevkisinden sinyal vermesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışma sonucunda Bahçeci'nin taksisi, 19 Şubat saat 13.30 sıralarında, Gülkent mevkiinde sahile yakın sazlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Jandarma ekipleri, taksinin bagajında Bahçeci'nin kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Bahçeci'nin bıçaklanarak öldürülüp, bagaja konulduğu belirlendi.
ŞÜPHELİNİN SABIKASI KABARIK ÇIKTI
Jandarma, olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sonucunda cinayete ilişkin, birçok suçtan kaydı bulunan Ferdi Yeğin'i (26), Balıkesir'in Edremit ilçesinde saklandığı oto yıkama dükkanında gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ferdi Yeğin, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
KARISINA SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORMUŞ
Öte yandan, Denizli'de oturan ve inşaat işi yapan Ferdi Yeğin'in 4 yıldır evli olduğu ve eşini sürekli darp ettiği iddia edildi. Ferdi Yeğin'den şiddet gören eşi, çareyi Balıkesir'in Sarımsaklı ilçesinde oturan baba evine sığınmakta bulunduğu öğrenildi. Ferdi Yeğin'den şiddet gören eşinin jandarmaya şikayette bulunduğu, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ettiği ve taleplerinin reddedildiği ileri sürüldü.
'TAKSİMETRE' YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ
Ferdi Yeğin'in, iddiaya göre ifadesinde, 3 yıldır eşi ile ayrı yaşadığını, Denizli'de çalıştığı ve eşi ile barışmak için Ayvalık ilçesine geldiğini, daha sonra eşi ile görüştükten sonra Denizli'ye dönme kararı aldıklarını, otogarda otobüs bekledikleri sırada eşi ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sonrasında eşinin tuvalete gideceğini söylediği ve bir taksiye binerek ailesinin evine döndüğünü söylediği ileri sürüldü. Bunun üzerine otogarda bulunan Atilla Bahçeci'nin kullandığı taksiye bindiğini belirten Ferdi Yeğin, Sarımsaklı ilçesindeki aile evine gittiklerini, eşini evde bulamayınca tekrardan otogara gittiklerini, bir süre boyunca taksi ile eşini aradıklarını, bulamayınca inmek istediğini, daha sonra taksimetredeki fiyatın fazla olması gerekçesiyle tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
BOĞAZINI KESMİŞ
Taksimetre nedeniyle yaşadığı tartışma sonrasında, yanında bulundurduğu bıçağı çıkartan Ferdi Yeğin'in, Bahçeci'nin boğazını kestiği öğrenildi. Bahçeci'nin yaşamını yitirmesinin ardından Ferdi Yeğin'in, cesedi arabanın bagajına taşıdığı ve daha sonra da Dikili ilçesine götürüp bırakıp kaçtığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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