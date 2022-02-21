İntihar mı cinayet mi? İşkence günlüğü ortaya çıktı! Acılı abladan yürek yakan söz: Gelinlikle verdik kefenle aldık
Hatay'da yaşayan Medine Kara, 5 yıl önce evde iple asılı halde bulunarak sevenlerini yasa boğdu. Kız kardeşinin eşyalarını toplamak için evine giden Nuray Değirmenci, Medine Kara'nın günlüğünde yazanları görünce şoke oldu. İşte haberin detayları...
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 yıl önce evinde iple asılı halde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara'nın (37) vücudunda darp izlerine rastlandı. Genç kadının ailesi cinayet şüphesi üzerine suç duyurusunda bulundu. Kız kardeşinin eşyalarını toplamaya giden abla Nuray Değirmenci, Medine'nin eşi Ahmet Kara'dan şiddet uyguladığını günlüğüne yazdığını gördü.
"AİLENİ DE SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM"
Medine Kara'nın günlüğüne "Evine ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürürüm seni öldürürüm dedin. O silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin, sustum. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Evden çıkmayayım diye odaya kilitledin. O günleri unutmadım. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol" yazdığı görüldü.
Abla Nuray Değirmenci (50), "Kardeşimi öldürüp intihar süsü verildi. İşkence gördüğünü günlüğüne yazmış. Cep telefonunda şiddet içeren mesajlar attığı da kriminal incelemesi sonucu ortaya çıktı. Kardeşimi gelinlikle verdik kefenle aldık" dedi.
İPLE ASILI HALDE BULUNDU
İntihar edebilecek biri olmadığını belirten acılı aile, eşi Ahmet Kara tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Kara hakkında "eşe karşı basit yaralama" suçundan iddianame hazırladı. 3 yıla kadar has istenen Ahmet Kara 27 Nisan'da mahkeme karşısına çıkacak. Ahmet Kara'nın suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.
KARDEŞİM ACISINI YAZMIŞ
Kız kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden Nuray Değirmenci, acılar içinde yaşadıklarını söyledi. Kardeşinin hayat dolu bir kız olduğunu anlatan acılı abla, "Kesinlikle kardeşim, intihar süsü verilerek asılmıştır. Kardeşim ayrılmak istemiş, silahı ağzıma dayayıp ölümle tehdit etmiş."
Herkes günlüğüne güzel anıları yazarken benim kardeşim acısını yazmış. Savcılığa verdiğimiz günlük ile cep telefonundaki işkence mesajları her şeyi ortaya koyuyor. Kardeşimin mezarının açılmasını istiyorum.
O zaman her şey ortaya çıkacak. Bir insan eşinin cenazesine katılmaz mı kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.
İŞKENCE GÜNLÜĞÜ
Medine Kara'nın yazdığı günlükte şu satırlar dikkat çekiyor: "Evine ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürürüm seni öldürürüm dedin.
O silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin, sustum. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Evden çıkmayayım diye odaya kilitledin.
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