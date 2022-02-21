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22 yaşındaki Hilal’i katleden zanlı polisi arayıp ‘Eşim evde intihar etti’ dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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22 yaşındaki Hilal’i katleden zanlı polisi arayıp ‘Eşim evde intihar etti’ dedi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 22 yaşındaki Hilal Adıyaman, şiddete maruz kaldığı için boşanma aşamasında olduğu eşi Mustafa Adıyaman tarafından öldürüldü. Cinayete kurban giden Hilal Adıyaman’ın ablası Aslı Yıldırım kardeşini hayattan koparan süreci anlattı.

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