Son dakika: Tekirdağ'da korkutan deprem! Marmara Denizi’nde meydana geldi
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Marmara Denizi’nde Tekirdağ Şarköy’de hissedilen 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Saat 23:20’de kayıtlara geçti.
SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Çevre il ve ilçelerde kısa süreli paniğe neden olan deprem saat 23:20'de kayıtlara geçti.
Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafe uzaklıkta olduğu belirlendi.
AFAD açıklamasında "Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.
İŞTE DEPREMİN HARİTASI
Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, yaptığı açıklamada, depremi hafif şekilde hissettiklerini, yaptıkları ilk incelemede ilçede herhangi bir sıkıntı bulunmadığının belirlendiğini söyledi.
Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da depremle ilgili belediyeye olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirtti.
2022 SON DEPREMLER
EGE DENİZİ'NDE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem öncesinde de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Atakan'a ne oldu, diskalifiye mi oldu? Survivor Atakan Işıktutan neden elendi, sakatlığı ne? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve İstanbul'da deprem mi oldu? Hangi ilde deprem oldu? AFAD son depremler...
- "Tosun Paşa" filminde "Hababam Sınıfı" film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?
- Karşılıksız olarak 15.000 TL ödeniyor! 5 yıl kuralına dikkat! Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi...
- Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, MÖ 1 Ocak1 tarihinde doğan birinin MS 1 Ocak 1 tarihi kaçıncı doğum yıl dönümüdür?
- 2018'de yayımlanan akademik bir araştırmaya göre sıradan bir arkadaşlık için biriyle yaklaşık 50 saat geçirmek gerekirken yakın arkadaş olabilmek için en az kaç saat geçirmek gerekir?
- AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? 2022 AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?
- Ödemeler noktası virgülüne hesaplandı! Emekli ve memur maaşları Mayıs'ta değişiyor! İkramiye, aylık ve maaşlar...
- NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2022 hangi kanalda, şifresiz mi?
- Mazot ve gübre ödemeleri için takvim... Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı?
- YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM YKS 2022 başvuru için son tarih ne zaman?
- Hülya Avşar sevgilisi Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında? Cemal Güzelci ne iş yapıyor?