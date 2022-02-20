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Son dakika: Tekirdağ'da korkutan deprem! Marmara Denizi’nde meydana geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Son dakika: Tekirdağ’da korkutan deprem! Marmara Denizi’nde meydana geldi

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Marmara Denizi’nde Tekirdağ Şarköy’de hissedilen 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Saat 23:20’de kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çevre il ve ilçelerde kısa süreli paniğe neden olan deprem saat 23:20'de kayıtlara geçti.

Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafe uzaklıkta olduğu belirlendi.

AFAD açıklamasında "Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

İŞTE DEPREMİN HARİTASI

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, yaptığı açıklamada, depremi hafif şekilde hissettiklerini, yaptıkları ilk incelemede ilçede herhangi bir sıkıntı bulunmadığının belirlendiğini söyledi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da depremle ilgili belediyeye olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirtti.

2022 SON DEPREMLER

EGE DENİZİ'NDE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem öncesinde de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Muğla’da deprem meydana geldi MUĞLA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ

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