BM’den Tokatlıları şoke eden ‘ses kirliliği’ raporu!
YAŞAM İHA
Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den Tokat’ın bulunması kent sakinlerini hayrete düşürdü. Tokatlılar raporun ardından, kentin oldukça huzurlu olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM)Çevre Programı'nın raporunda metropol şehirlerde artan ses kirliliğinin altı çizildi.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA YAPTI
Konu olan haberin ulusal medyada yer almasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından araştırma yapıldı.
Yapılan araştırmada ölçümün 2009 yılında karayolları için yapılan bir yayına dayandırıldığı ortaya çıktı.
TOKATLILAR RAPORU REDDETTİ
BM, tarafından açıklanan ses kirliliği raporunda Tokat'ın adının geçmesine karşı vatandaşlar yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Tokat'ın oldukça sessiz, huzurlu bir kent oluğunu belirten vatandaşlar, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
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