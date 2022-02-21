Bıçaklanmış halde bulundu, hastanede can verdi! 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
Konya’da karnından bıçaklanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Binbirdağ (48), eğlence mekanında tanıştığı Ö.G.'nin (17), bıçaklayarak öldürdüğü gün yüzüne çıktı. Yakalanan Ö.G., 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, geçen hafta cuma günü saat 22.00 sularında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Şirin Hanım Sokak'ta yaşandı. Yerde 1 kişinin yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yerde yatan şahsın Mehmet Binbirdağ olduğu ve karnından bıçakla yaralandığını tespit etti. Binbirdağ, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
EĞLENCE KANLI BİTTİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan incelemede şüphelinin Ö.G. olduğu saptandı. Ö.G., saklandığı evde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Ö.G., ilk ifadesinde ''Mehmet Binbirdağ eğlence mekanında tanıştık. Mekan çıkısında aramızda tartışma çıktı, daha sonra da bıçakladım" dedi.
TUTUKLANDI
Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen Ö.G., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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