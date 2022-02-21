Bıçaklanmış halde bulundu, hastanede can verdi! 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Olay, geçen hafta cuma günü saat 22.00 sularında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Şirin Hanım Sokak'ta yaşandı. Yerde 1 kişinin yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yerde yatan şahsın Mehmet Binbirdağ olduğu ve karnından bıçakla yaralandığını tespit etti. Binbirdağ, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.