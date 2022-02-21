Antalya’da motosiklet faciası kamerada! Vatandaşı metrelerce sürükledi





"MİSAFİR BEKLİYOR TAVUĞUM MAHVOLDU"

Motosikletin çarparak sürüklediği vatandaşın kazanın ardından, "Evimde misafir bekliyor. Tavuğum mahvoldu. Benim tavuğumu alın" dediği, motosiklet sürücüsünün marketten aldığı tavuğu vermesinin ardından bir şey olmamış gibi eşyalarını alıp yoluna devam ettiği öğrenildi.