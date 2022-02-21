Antalya’da motosiklet faciası kamerada! Vatandaşı metrelerce sürükledi
Antalya Manavgat’ta hakimiyetini kaybettiği motosikletli önüne çıkan otomobile çarpmamak için frene basınca sürüklenmeye başladı. O sırada yoldan geçen vatandaş metrelerce sürüklendi. Kaza anı saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aşağı Pazarcı Mahallesi 1005 Sokak ile İbrahim Sözen Caddesi kavşağında gerçekleşti.
İddiaya göre, ters istikametten gelen sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen motosiklet, İbrahim Sözen Caddesi'nden önüne çıkan araca çarpmamak için frene basınca kaldırımda sürüklenmeye başladı.
VATANDAŞI ÖNÜNE ALIP SÜRÜKLENMEYE DEVAM ETTİ
Motosikletteki yolcu yola düşerken, aldığı malzemelerle evine giden bir vatandaş da motosikletin çarpması sonucu sürüklendi.
AİLE FACİADAN SON ANDA KURTULDU
Bu sırada işyerinin önünde masada servis bekleyen bir aile ile onlara servis yapan garson şans eseri motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Motosiklet sürücüsü, yolcu, motosikletin çarparak sürüklediği vatandaş tedaviyi kabul etmedi.
"MİSAFİR BEKLİYOR TAVUĞUM MAHVOLDU"
Motosikletin çarparak sürüklediği vatandaşın kazanın ardından, "Evimde misafir bekliyor. Tavuğum mahvoldu. Benim tavuğumu alın" dediği, motosiklet sürücüsünün marketten aldığı tavuğu vermesinin ardından bir şey olmamış gibi eşyalarını alıp yoluna devam ettiği öğrenildi.
MOTOSİKLETLİ KAYIPLARA KARIŞTI
Motosiklet sürücüsünün de trafik ekipleri gelmeden kayıplara karıştığı bildirildi.
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