Iğdır’da gözü dönen adam gece yemek vermeyen karısını bıçakladı

'AĞABEYLERİNİ VE AMCALARINI DA ÖLDÜRECEĞİM'

Bekirke şunları söyledi:



"Bıçağı 3-4 defa sırtımdan vurdu. Bıçak akciğerime geldi. 6 çocuk annesiyim perişan oldum. Kadın erkeğe emanettir. Çocuklarımın psikoloji bozuldu, onlar da benim gibi perişan oldu. Adalet yerini bulsun. Devletimizden maddi ve manevi yardımcı olmasını istiyorum. Beni bıçakladıktan sonra 'ağabeylerini ve amcalarını da öldüreceğim' dedi. Can güvenliğimiz yok."