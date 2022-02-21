Iğdır’da gözü dönen adam gece yemek vermeyen karısını bıçakladı
Iğdır’da, 38 yaşındaki Mikail Bekirke, gece istediği yemeği vermeyen 32 yaşındaki karısı Güneş Bekirke'yi, sırtından bıçakladı. Yaralanan 6 çocuk sahibi kadın tedaviye alınırken, Mikail Bekirke tutuklandı.
Olay, 19 Şubat tarihinde, 14 Kasım Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çobanlıkla uğraşan Mikail Bekirke, saat 03.00 sularında uyanıp, eşi Güneş Bekirke'den yemek hazırlamasını söyledi.
"BU SAATTE YEMEK Mİ OLUR"
Güneş Bekirke, "Bu saatte yemek mi olur, çocuklar uyuyor, rahatsız etmeyelim" dedi. Çıkan tartışmada Mikail Bekirke, eşini sırtından bıçakladı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Güneş Bekirke, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Güneş Bekirke, hastanede gazetecilere zaman zaman tartıştığı eşinin son olayda gece yemek isteğine olumsuz yanıt verdiği için kendisini bıçakladığını anlattı.
'AĞABEYLERİNİ VE AMCALARINI DA ÖLDÜRECEĞİM'
Bekirke şunları söyledi:
"Bıçağı 3-4 defa sırtımdan vurdu. Bıçak akciğerime geldi. 6 çocuk annesiyim perişan oldum. Kadın erkeğe emanettir. Çocuklarımın psikoloji bozuldu, onlar da benim gibi perişan oldu. Adalet yerini bulsun. Devletimizden maddi ve manevi yardımcı olmasını istiyorum. Beni bıçakladıktan sonra 'ağabeylerini ve amcalarını da öldüreceğim' dedi. Can güvenliğimiz yok."
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