Okuduğu kitap tüm hayatını değiştirdi! Evinden 4 yıldır tek çöp çıkmadı

EVİNDEN 4 YILDIR TEK ÇÖP ÇIKMADI

Doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesi, iklim krizi, global çapta yaşanan ekonomik kriz insanlığa "İsrafa dur de" çağrısı yapıyor. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan isimlerden biri de Ankara'da yaşayan Ceren Özcan Tatar. İnanması güç olsa da Tatar'ın evinden tam 4 yıldan bu yana hiç çöp çıkmadı.