Okuduğu kitap tüm hayatını değiştirdi! Evinden 4 yıldır tek çöp çıkmadı
Ceren Özcan Tatar, israfa yer olmayan bir hayat biçimini tercih etti. İsrafı bitirince 4 senedir evinden tek bir çöp bile çıkmadı. Kalan yemekleri gübreye çeviren genç kadın, gıda ve temizlik malzemelerini açık satın alıyor.
Dünyada her sene 1.3 milyar, Türkiye'de de yaklaşık 26 milyon ton gıda israfı oluyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından hazırlanan 2020 raporuna göre Türkiye'nin senelik gıda israfı hemen hemen 4 milyar euro'ya karşılık geliyor.
EVİNDEN 4 YILDIR TEK ÇÖP ÇIKMADI
Doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesi, iklim krizi, global çapta yaşanan ekonomik kriz insanlığa "İsrafa dur de" çağrısı yapıyor. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan isimlerden biri de Ankara'da yaşayan Ceren Özcan Tatar. İnanması güç olsa da Tatar'ın evinden tam 4 yıldan bu yana hiç çöp çıkmadı.
EVİNDE ATIK İSTASYONU KURDU
İhtiyacı dışında alışveriş yapmayan 31 yaşındaki Ceren Özcan Tatar, kalan yemek artıklarını evde oluşturduğu küçük bir atık istasyonunda oldukça verimli gübreye dönüştürüyor. Çekirdeklerden tohum üreten Tatar, plastik ambalajlarla 2018'de vedalaşmış. Tatar, temizlik ve gıda malzemelerini açık ürün satan yerlerden satın alıyor, alışverişlerde kendi kaplarını kullanıyor.
ATIKSIZ DÜĞÜN
Kendi düğün töreninde bile bir hiçbir atık madde kullanmamış. Nikâh şekeri yerine küçük cam tüplere bitki çayı doldurup davetlilere dağıtmış. Davetiyesi tamamen dönüştürülebir kağıttan kendi elleriyle hazırlamış, içine bir de tohum iliştirmiş. Gelin aksesuarlarının tamamı doğadan.
KİTABI OKUDUKTAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ
Şehir plancısı olan Ceren Özcan Tatar'ın "Çöpsüz" hayatı 2018'de başlamış. Ünlü Japon düzenleme uzmanı ve yazar Marie Kondo'nun "Derle, Topla, Rahatla" kitabını okuduktan sonra hayatındaki bütün "Çöpleri" çıkarmış ve ihtiyacı dışında hiçbir şeyi evine sokmamış.
ATIK GIDALARIN TURŞUSUNU KURUYOR
"Atkısız Yaşam" isimli bir kitap da yazan Tatar, evinde 2 adet 5 litrelik kovalardan bir atık istasyonu kurmuş. Günlük organik çöplerini burada biriktirerek gübre oluşturuyor. Bokashi kompostu denilen yöntemle aslında atık gıdaların turşusunu kuruyor.
Kovaya konan yemek artıklarının üzerine eklediği bazı mikroorganizmalarla bu atıklar fermantasyona uğruyor ve doğal gübreye dönüşüyor. Tatar bitkiler için çok faydalı olan bu yüzde yüz doğal gübreyi bahçeye, toprağa ekiyor.
Atıksız yaşamın sanıldığı kadar zor olmadığını kaydeden Tatar, bu yaşam biçimini, "ihtiyacın olmayanı reddet, azaltmak, evde hiçbir şeyi stoklama, kompost yapma ve geri dönüşüm" olarak 5 adımda uygulanabileceğini belirtti.
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