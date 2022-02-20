20 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türk gıda ürünleri Dubai fuarında tanıtıldı

Türk gıda ürünleri Dubai fuarında tanıtıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2022
ABONE OL
Türk gıda ürünleri Dubai fuarında tanıtıldı

Dünyanın en büyük gıda fuarları arasında gösterilen Gulfood Dubai Fuarı’nda, Türkiye’den 150’yi aşkın firmanın ürünlerini tanıttığı belirtildi. Öte yandan EXPO Dubai Fuarı kapsamında da Türk Milli Günü organize edilerek Türk yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri raporuna göre Türk gıda ihracatçılarının hedef pazarları arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nde 13-17 Şubat'ta düzenlenen Gulfood Dubai Fuarı'na Türkiye'den 150'yi aşkın firma katıldı. Fuarda kuru meyve, zeytinyağı, defne ve kekik gibi tarımsal ürünler için tadım etkinlikleri düzenlendi.

Öte yandan EXPO Dubai Fuarı kapsamında da Türk Milli Günü organize edilerek Türk yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türk ihracatçıları olarak bu pazardaki tanıtım etkinliklerini sürdüreceklerini belirterek, "İki ülke arasında olumlu seyreden siyasi ilişkilerin de desteğiyle bu ülkeye ihracatımızı artıracak bir iklim söz konusu. Türkiye'nin BAE'ne ihracat hedefi ise 2022 yılında 4 milyar dolara ulaşmak." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA