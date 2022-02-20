20 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İlk cemre düştü mü? İlk cemre nereye düştü? Cemre düşme tarihleri nelerdir?

İlk cemre düştü mü? İlk cemre nereye düştü? Cemre düşme tarihleri nelerdir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022
ABONE OL
İlk cemre düştü mü? İlk cemre nereye düştü? Cemre düşme tarihleri nelerdir?

İlk cemre düştü mü? İlk cemre nereye düştü? Cemrenin nereye düşeceği ve ne zaman düşeceği merak edilen konuların başında geliyor. Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre düşmesinin 2022 tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Sert geçen kış günlerinin ardından işte cemre düştü mü sorusunun cevabı!

İlk cemre nereye düştü? İlk cemre düştü mü? Cemre düşme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre düşmesinin tarihleri araştırılıyor. Vatandaşlar cemre düştü mü sorusunun cevabını merak ediyor.

İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

İlk cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde

İkinci cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde

Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.

CEMRE NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer.Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır.

Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası" uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA