Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi tarihe denk geliyor?
2022 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi tarihe denk geliyor? Dini günler takvimi arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan Üç Aylar nedeniyle Miraç Kandili'nin hangi tarihlerde idrak edileceği sorgulanıyor. Peki; 2022 Miraç Kandili ne zaman kutlanıyor?
Miraç Kandili hangi tarihe denk geliyor? 2022 Miraç Kandili ne zaman kutlanıyor? Miraç Kandili tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Üç ayların ilk kandili olan Regaib kandilini geride bıraktıktan sonra gözler Miraç Kandili'ne çevrildi. 2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet'in dini günler takviminde yayınladığı bilgilere göre Receb ayının 26. gecesinde idrak edilecek olan bu yıl 27 Şubat 2022 Pazar gününe denk gelecek.
MİRAÇ NE DEMEK?
'Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven' anlamına gelen kelime, Türkçeye 'yükseğe çıkma' şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed'in geceleyin Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.
İslam'ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta;
Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraç'tan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.
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