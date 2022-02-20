Tarlasına servet düştü! Gramı 60 dolar
Tarlasında geçtiğimiz yaz ilginç renkte ve yapıda taşlar bulan ve aldığı örnekleri Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (YEBİM) götüren 54 yaşındaki Ali Urhan'ın beklediği haber geldi. Yapılan incelemede taşın 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit (gök taşı) olabileceği tespit edildi. Söz konusu taşın gramının 60 dolar olduğunu söyleyen Urhan, tarlasına piyango düşmüş gibi hissettiğini söyledi.
Denizli'de bir tarlada bulunan koyu renkli ve farklı yapısıyla dikkat çeken taşların meteorit (gök taşı) olabileceği tespit edildi. Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (YEBİM) yaptığı incelemede "Örneğin göstermiş olduğu doku, mineral bileşimi ve kimyasal özelliği meteorit olabileceğini göstermektedir" denilirken, söz konusu taşları bulan 54 yaşındaki Ai Urhan büyük sevinç yaşadı. Meteoritin gramının 60 dolar olduğunu söyleyen Urhan, söz konusu taşları satmak istediğini belirtirken, bankadan kasa kiralayacağını söyledi.
TARLASINDA BULUP ÖNCE EVİNE SONRA YEBİM'E GÖTÜRDÜ
Denizli'deki Çivril ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve iki çocuk babası Ali Urhan, geçen yaz tarlasını sularken bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları buldu ve bunları toplayıp evine götürdü. Urhan, taş parçalarından örnek alıp, YEBİM'e götürdü.
METEORİT OLABİLECEĞİ TESPİT EDİLDİ
Merkezde Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve ekibi tarafından taş örneklerinin yapılan incelemesinde 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit olabileceği tespit edildi.
YEBİM tarafından verilen değerlendirmede, "Örneğin göstermiş olduğu doku, mineral bileşimi ve kimyasal özelliği meteorit olabileceğini göstermektedir" denildi.
GRAMI 60 DOLARA SATILIYOR
Meteorit olabileceği değerlendirilen magmatik taş parçalarının yaklaşık 2 kilogram olduğunu ve satmak istediğini söyleyen Ali Urhan, "Testlerle meteorit olabileceğini kanıtladık. Meteorların alıcısı genellikle yurt dışından oluyormuş, ben de taşı satmak istiyorum. Gramını yaklaşık 60 dolardan alıyorlarmış, meteor tarlama düştüğü için sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum. Taşın güvenliği için bankada kasa kiralayıp, orada saklayacağım. Bana ulaşan biri Bulgaristan'a gitmemiz gerektiğini ve alıcıların orada olacağını söyledi. Can güvenliğimden endişe edip, gitmedim" dedi.
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