20 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şehit annesini FETÖ yalanıyla dolandıranlar yakalandı

Şehit annesini FETÖ yalanıyla dolandıranlar yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2022
ABONE OL
Şehit annesini FETÖ yalanıyla dolandıranlar yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan şehit annesi Şükran Makascı’nın (82) FETÖ yalanıyla dolandırarak 600 bin Türk lirasını gasp eden biri Suriye uyruklu 4 şüpheli, Adana emniyeti ile yapılan ortak operasyonla kısa süre içerisinde gözaltına alındı. Şehit ailesinin parası da ele geçirilip, teslim edilirken 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şehit annesi Şükran Makascı, “Allah devletimizden razı olsun” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA