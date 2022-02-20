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Son dakika: Muğla’nın Datça ilçesinde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Son dakika: Muğla’nın Datça ilçesinde deprem

Son dakika haberleri… Muğla’nın Datça ilçesinde 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 22:47’de meydana gelen deremin üssü Ege Denizi olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Saat 22:47'de meydana gelen deremin üssü Ege Denizi olarak açıklandı.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre yetkililere henüz olumsuz bir ihbar gelmedi.

Depremin Datça'ya 39.71 km uzaklıkta olduğu bildirildi.

DEPREMİN ÜSSÜ

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