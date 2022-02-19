19 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da kan donduran olay! Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdüler

Son dakika: İstanbul'da kan donduran olay! Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdüler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da kan donduran olay! Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdüler

İstanbul Bağcılar'da polis olduklarını söyleyerek 69 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi'nin evine giren hırsızlar, Olabi'nin önce ellerini kelepçeledi sonra bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler evden aldıkları bir miktar parayla uzaklaşırken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Suçlarını itiraf eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA