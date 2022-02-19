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Son dakika: Konya'da korkunç kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 kişi öldü 41 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Son dakika: Konya’da korkunç kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 kişi öldü 41 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Konya'da İzmir'den Kapadokya'ya geziye giden  Metin Çetintaş (49) yönetimindeki içinde 2'si şoför 47 kişinin bulunduğu  tur otobüsünün sis ve buzlanma nedeniyle, kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada  ölü sayısı 6'ya yaralı sayısı da 41'e yükseldi. Tur otobüsünün şoförü Metin Çetintaş ile kimliği açıklanmayan yedek şoför gözaltına alındı. A Haber ekipleri olay yerine gitti ve son gelişmeleri aktardı. İşte İbrahim Doğan’ın canlı yayında aktardıkları...

Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya- Aksaray kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

6 KİŞİ ÖLDÜ 41 KİŞİ YARALANDI
Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan oldukları belirtildi. Yaralılar ise Konya Şehir Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da hastanedeki yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı. Vali Özkan'ın ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaralılarla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

Yaralıların çoğunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI
Tur otobüsünün şoförü Metin Çetintaş ile kimliği açıklanmayan yedek şoför gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ''Konya -Aksaray yolu 50'nci kilometresinde sabah saat 06.38 sularında 2 şoför, 45 yolcunun bulunduğu tur otobüsünün tek taraflı trafik kazası neticesinde 5 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz koordinesinde olay yeri işlemleri, adli işlemler ve otopsi işlemleri için 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazaya karışan otobüsün 2 şoförü yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır'' denildi.

3 SAVCI İLE SORUŞTURMA
Kazanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da 3 savcı gözetiminde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sürücü Metin Çetintaş ve yedek şoförün, tedavilerinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

A HABER OLAY YERİNDE
A Haber ekipleri olay gitti ve son gelişmeleri aktardı. İbrahim Doğan'ın canlı yayında aktardıkları:

Kazanın tek taraflı meydana geldiğini belirtebiliriz. Dün gece bölgede kar yağışı hakimdi. Sonrasında yollarda buzlanma meydana geldi. İşte bu buzlanma nedeniyle. Otöbüs bu yolda şarampole yuvarlandı. Tur otobüsüydü ve içinde 31 kişi vardı.

Kazada 26 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar Konya ve Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Buraya çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazesini kaldırdığını ifade edebiliriz.

Yoldaki buzlanma nedeniyle otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bu kaza meydana geldi. Cenazeler kaldırıldıktan sonra savcı raporunun ardından devrilen otobüs kaldırılacak.

BAKAN SOYLU, KAZA HAKKINDA BİLGİ ALDI
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Burada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Özkan'ın telefonundan yaralılardan tur rehberi Efe Taş ile görüştü, kaza hakkında bilgi aldı.

Soylu, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

EMNİYET KEMERİ HAYATINI KURTARDI
Tedavisi süren Taş, yaptığı açıklamada, yolda buzlanma, tipi ve rüzgarın olduğunu belirterek, "Araç savrulunca kaptan hakimiyetini kaybetti, sağ şarampole yuvarlandı. En öndeydim, emniyet kemerim bağlıydı. Kapadokya'ya gidiyorduk. Yolculuğa çıkarken emniyet kemeri uyarılarımızı yapmıştık. Çok feci bir kazaydı. Hızımız yavaştı, yerler buz olduğu için kaza yaptık." diye konuştu.

Felaket! Ölü ve yaralılar var FELAKET! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

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