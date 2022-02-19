Son dakika: Konya’da korkunç kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 kişi öldü 41 kişi yaralandı

6 KİŞİ ÖLDÜ 41 KİŞİ YARALANDI

Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan oldukları belirtildi. Yaralılar ise Konya Şehir Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Tıp Fakültesine kaldırıldı.



Konya Valisi Vahdettin Özkan da hastanedeki yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı. Vali Özkan'ın ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaralılarla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini bildirdi.



Yaralıların çoğunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Tur otobüsünün şoförü Metin Çetintaş ile kimliği açıklanmayan yedek şoför gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ''Konya -Aksaray yolu 50'nci kilometresinde sabah saat 06.38 sularında 2 şoför, 45 yolcunun bulunduğu tur otobüsünün tek taraflı trafik kazası neticesinde 5 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz koordinesinde olay yeri işlemleri, adli işlemler ve otopsi işlemleri için 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazaya karışan otobüsün 2 şoförü yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır'' denildi.

3 SAVCI İLE SORUŞTURMA

Kazanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da 3 savcı gözetiminde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sürücü Metin Çetintaş ve yedek şoförün, tedavilerinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.