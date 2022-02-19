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İSKİ 19 Şubat su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Kadıköy, Pendik, Zeytinburnu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2022
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İSKİ 19 Şubat su kesintisi: İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Kadıköy, Pendik, Zeytinburnu...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından 19 Şubat tarihli su kesintisi listesi açıklandı. Su kesintisi olan bölgelerde yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceği konusunda araştırmalara başladı. İSKİ ise yayımladığı duyuru ile detayları açıkladı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Zeytinburnu, Pendik'te sular saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 19 Şubat Cumartesi günü yapılacak su kesintisi listesi açıklandı. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar, İSKİ'nin arıza listesini araştırmaya başladı. Bugün yapılacak kesinti listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Zeytinburnu, Pendik'te sular saat kaçta gelecek? İşte cevaplar..

İSKİ'DEN AÇIKLAMADA

İski'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

İşte 19 Şubat İstanbul su kesintisi listesi:

Kadıköy
Etkilenen Mahalleler: Suadiye Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 19.02.2022 09:18
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Pendik
Etkilenen Mahalleler: Esenyalı Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 19.02.2022 08:53
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler: Seyitnizam Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 19.02.2022 09:16
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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