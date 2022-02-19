İSKİ 19 Şubat su kesintisi: İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Kadıköy, Pendik, Zeytinburnu...

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 19 Şubat Cumartesi günü yapılacak su kesintisi listesi açıklandı. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar, İSKİ'nin arıza listesini araştırmaya başladı. Bugün yapılacak kesinti listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Zeytinburnu, Pendik'te sular saat kaçta gelecek? İşte cevaplar..

İSKİ'DEN AÇIKLAMADA

İski'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

İşte 19 Şubat İstanbul su kesintisi listesi: