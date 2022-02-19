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Son dakika: Konya'da korkunç kaza! Tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü 26 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Son dakika: Konya’da korkunç kaza! Tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü 26 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. A Haber ekipleri olay yerine gitti ve son gelişmeleri aktardı. İşte İbrahim Doğan’ın canlı yayında aktardıkları...

Konya- Aksaray kara yolu 50'nci kilometresinde meydana geldi.

Aksaray yönüne giden 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

5 KİŞİ ÖLDÜ 26 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

A HABER OLAY YERİNDE
A Haber ekipleri olay gitti ve son gelişmeleri aktardı. İbrahim Doğan'ın canlı yayında aktardıkları:

Kazanın tek taraflı meydana geldiğini belirtebiliriz. Dün gece bölgede kar yağışı hakimdi. Sonrasında yollarda buzlanma meydana geldi. İşte bu buzlanma nedeniyle. Otöbüs bu yolda şarampole yuvarlandı. Tur otobüsüydü ve içinde 31 kişi vardı.

Kazada 26 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar Konya ve Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Buraya çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazesini kaldırdığını ifade edebiliriz.

Yoldaki buzlanma nedeniyle otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bu kaza meydana geldi. Cenazeler kaldırıldıktan sonra savcı raporunun ardından devrilen otobüs kaldırılacak.

ÇANKIRI'DA DA OTOBÜS DEVRİLDİ: İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Felaket! Ölü ve yaralılar var FELAKET! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

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