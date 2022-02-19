Son dakika: Konya’da korkunç kaza! Tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü 26 kişi yaralandı

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber ekipleri olay gitti ve son gelişmeleri aktardı. İbrahim Doğan'ın canlı yayında aktardıkları:

Kazanın tek taraflı meydana geldiğini belirtebiliriz. Dün gece bölgede kar yağışı hakimdi. Sonrasında yollarda buzlanma meydana geldi. İşte bu buzlanma nedeniyle. Otöbüs bu yolda şarampole yuvarlandı. Tur otobüsüydü ve içinde 31 kişi vardı.

Kazada 26 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar Konya ve Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Buraya çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazesini kaldırdığını ifade edebiliriz.

Yoldaki buzlanma nedeniyle otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bu kaza meydana geldi. Cenazeler kaldırıldıktan sonra savcı raporunun ardından devrilen otobüs kaldırılacak.