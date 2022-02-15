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Mardin'den kahreden haber: 10 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Mardin’den kahreden haber: 10 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriyeli ailenin 10 günlük bebeğinin ölmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bebeğin annesi ve babasının ifadesi alındı.

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