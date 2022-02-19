Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Yaralılar var...
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüsün cenaze yakınlarını taşıdığı iddia edildi.
İBB'YE AİT OTOBÜS DEVRİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi.
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
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