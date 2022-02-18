Esenyurt’ta dehşet: Falçata ile kafasını kazımaya çalıştı

"FALÇATA İLE KAFASINI KAZIMAYA ÇALIŞTI"



Yaşananlar anlatan Mahmut Yılmaz, "Bunlar 4 kişilerdi ancak ben diğer 2 kişiyi görmedim. Bunlardan biri su alıp, dışarıda beklemeye başladı. Ben şüphelendim, niye beklediğini sordum. 'İşe gideceğim, araba bekliyorum' dedi. Ben de aldırış etmedim. Saldırganlardan bir tanesi karşı tarafta bekliyordu.