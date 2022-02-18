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Son dakika: Bursa'da hava aracı düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Son dakika: Bursa’da hava aracı düştü

Son dakika haberleri... Bursa'da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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