Cemre düştü mü? Soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılan cemrenin hangi tarihlerde düşeceği konusunda araştırmalar başladı. Şubat ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler cemre düşmesinden gelecek haberlere çevrildi. Peki, cemre düştü mü? 1. cemre ne zaman düşer? 2022 Cemreler havaya, suya, toprağa hangi gün düşecek? İşte haberin detayları...

CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Baharın müjdecisi cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Cemrelerin düşmesiyle birlikte baharın geldiği kabul ediliyor.