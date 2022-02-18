Çakarlı ışık cihazını oğluna vurarak parçaladı! Bursa’da bir garip çevirme hikayesi

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenice Mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

TOPLAM 5 BİN TL'YE YAKIN CEZA

Ekipler 16 JG 112 plakalı otomobili durdurdular. Uygulama sırasında araçta bulunan 4 genç, sürücü değiştirmeye çalıştılar. Polis ekipleri durumu fark etti. Sürücü Cihan K., sonunda itiraf ederek aracı kullandığını söyledi.



Sürücü gence, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ve çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.