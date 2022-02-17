Cemre düştü mü, ne zaman düşer? İlk cemre hangi ayda düşer? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkbahar habercisi olan birinci cemre havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü toprağa düşecek. Kış aylarından sonra baharın geldiğini müjdeleyen ve hava sıcaklıklarının artması olarak bilinen ilk cemre düşmesi Şubat ayında gerçekleşecek. İşte, Cemre düştü mü, ne zaman düşer? İlk cemre hangi ayda düşer?