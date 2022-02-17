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Cemre düştü mü, ne zaman düşer? İlk cemre hangi ayda düşer?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Cemre düştü mü, ne zaman düşer? İlk cemre hangi ayda düşer?

Cemre düştü mü, ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Halk arasında baharın habercisi olarak kabul edilir ve soğuk zamanların geride kaldığını simgeler. Bu nedenle havaya, toprağa ve suya düşerek ısıttığı düşünülür. Cemre ne zaman düşer? sorusu gündem oldu. İşte, Cemre düştü mü, ne zaman düşer? İlk cemre hangi ayda düşer?

Cemre düştü mü, ne zaman düşer? İlk cemre hangi ayda düşer? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkbahar habercisi olan birinci cemre havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü toprağa düşecek. Kış aylarından sonra baharın geldiğini müjdeleyen ve hava sıcaklıklarının artması olarak bilinen ilk cemre düşmesi Şubat ayında gerçekleşecek. İşte, Cemre düştü mü, ne zaman düşer? İlk cemre hangi ayda düşer?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihinde suya düşecek.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Toplumların hava olaylarına ve bunların tekrarına dayanarak oluşturduğu halk takviminin bir parçası olan "cemre düşmesi", soğuk havalardan bahara geçişe işaret ediyor.

Hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ve toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.

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