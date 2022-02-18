Bakırköy’de korkutan yangın! Evde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, saat 04.15 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Aralık Başı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında çıktı. İddiaya göre, iki arkadaşın birlikte kaldığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.