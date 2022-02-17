Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili bu yıl hangi tarihte olacak?
Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili’nin ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3 ayların idrak edildiği günlerde Miraç Kandili’nde de ibadetler yerine getirilecek. Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetmişti. Peki; 2022 Miraç Kandili ne zaman yapılacak?
Miraç Kandili 2022 ne zaman? Miraç Kandili bu yıl hangi tarihte olacak? Mübarek kandil günlerinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getiriyor. Miraç, kelime manası itibariyle merdiven, yükselecek yer, en yüksek makam anlamına gelmektedir. Peki; 2022 Miraç Kandili ne zaman?
MİRAÇ KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Miraç Kandili şubat ayı içerisinde belirtilen tarihte idrak edilecek. Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.
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