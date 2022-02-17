Dünya Kediler Günü mesajları 17 Şubat! Kediler Günü ne zaman, hangi gün? Bugün Kediler Günü mü?

Hayvanlar konuşabilseydi; köpekler dobra konuşan dostlar olurken, kediler pek de konuşmayan ender canlılardan olurdu. Mark Twain

Bir insanın gerçek manada reddedilmeyi anlaması için öncelikle bir kedi tarafından görmezden gelinmesi gerekir. Anonim

Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler. Cory Monteith

Bulunmamaya karar vermiş bir kedi isterse bir mendil gibi kendini katlayabilir. Louis J. Camuti

Kedilerle uyumanın zor yanı; kedilerin yatağın bir tarafında yatmaları yerine sizin üzerinizde yatmayı tercih etmeleridir. Pam Brown

Ortalama bir kedi yavrusu 5 yaşındaki çocuktan daha fazla soru sorar. Carl Van Vechten