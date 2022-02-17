17 Şubat 2022, Perşembe
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Dünya Kediler Günü mesajları 17 Şubat! Kediler Günü ne zaman, hangi gün? Bugün Kediler Günü mü?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Dünya Kediler Günü mesajları 17 Şubat! Kediler Günü ne zaman, hangi gün? Bugün Kediler Günü mü?

Dünya Kediler Günü mesajları 17 Şubat! Kediler Günü ne zaman kutlanıyor? Dünya Kediler Günü, hayvan severler tarafından kutlanıyor. Evlerimizde bulunan ve can yoldaşlarımız arasında yer alan kedilerin fotoğraflarını yayınlayanlar, sosyal medyada da konuyla ilgili mesajlar paylaşıyor. Peki; 17 Şubat Dünya Kediler Günü mesajları nelerdir?

Dünya Kediler Günü mesajları 17 Şubat! Dünya Kediler Günü ne zaman, hangi gün? Bugün Kediler Günü mü? Dünya Kediler Günü birçok farklı tarihte kutlanıyor. Dünya genelinde ise kabul edildiği gün 17 Şubat olmaktadır. İşte; Dünya Kediler Günü mesajları…

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ MESAJLARI!

Hayatın sıkıntısından üç şeyle uzaklaşabilirsiniz: Müzik, kitap ve kediler.

Her miyav kalpten gelen bir mesajdır. Stuart McMiIIan

En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne sorarlar, ne de kusur, kahabat bulurlar. George EIIiot

Kusursuz dostIarımın asla dörtten az ayağı olmaz. Colette

Bir kedi net olarak duygusal dürüstlüğe sahiptir: İnsanlar birçok sebeplerle duygularını saklayabilirler, ancak kediler bunu yapmazlar. Ernest Hemingway

Kedilere hayran kalmamızın sebebi de ne yaparlarsa yapsınlar ya da yapıyor görünseler her zaman muzaffer çıkmalarıdır. Barbara Webster

Hayvanlar konuşabilseydi; köpekler dobra konuşan dostlar olurken, kediler pek de konuşmayan ender canlılardan olurdu. Mark Twain

Bir insanın gerçek manada reddedilmeyi anlaması için öncelikle bir kedi tarafından görmezden gelinmesi gerekir. Anonim

Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler. Cory Monteith

Bulunmamaya karar vermiş bir kedi isterse bir mendil gibi kendini katlayabilir. Louis J. Camuti

Kedilerle uyumanın zor yanı; kedilerin yatağın bir tarafında yatmaları yerine sizin üzerinizde yatmayı tercih etmeleridir. Pam Brown

Ortalama bir kedi yavrusu 5 yaşındaki çocuktan daha fazla soru sorar. Carl Van Vechten

Kedilerde herşey vardır: hayranlık, sonsuz uyku ve canları istediklerinde eşlik etmek. Rod McKuen

Kedim deli değil, sadece iyi bir aktrist. P.C. Cast

Bir kedi, sadece bir diğer kediye yönlendirir. Ernest Hemingway

Kediler insanları sahiplenir, çünkü kediler insanları işe yarayan evcil canlılar olarak görürler. George Mikes

Hayatın ızdırabından iki kaçış vardır: Müzik ve kediler. Albert Schweitzer

Bir kedinin gözünde herşey kediye aittir. İngiliz atasözü

Kedileri sevmeyen insanlardan sakının. İrlanda atasözü

Yabancı bir kediyle nasıl arkadaş olacağınızı biliyorsanız her zaman şanslı olacaksınız. Amerikan atasözü

Kedilerle kıyaslandığımızda hangimiz, temizliği, sevgisi, sabrı, ağırbaşlılığı ve cesareti açısından bir kedi olabiliriz? Fernand Mery

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