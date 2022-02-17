Cihangir karıştı! Kadına şiddeti engelleyen esnafa kılıçla saldırdı
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda yanındaki kadına hakaret eden ve şiddet gösteren adamı, esnaf durdurdu. Bir süre sonra buraya tekrar gelen ve alkollü olduğu öne sürülen adam, yanındaki arkadaşlarıyla esnafa sopa ve kılıçla saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.
Cihangir'de 13 Şubat Pazar günü alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yanındaki kadına şiddet uygulamaya çalışınca, esnaf araya girdi.
Yapılan müdahaleye sinirlenen adam, esnafla arbede yaşadıktan sonra ayrıldı.
Bir süre sonra da arkadaşlarıyla tekrar geldi. 7-8 kişilik grup, esnafa sopalar ve kılıçla saldırdı.
Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.
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