Son dakika: Dalaman'da bulunmuştu! Burhan Aykurt'un ölümüyle ilgili "organ ticareti" iddiası

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, faili meçhul olayın aydınlatılması için çok yönlü yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde; olayın şüphelisinin M.Y.İ. olduğu tespit edildi.

ORGAN TİCARETİ ŞÜPHESİ



Cinayet Büro ekipleri tarafından M.Y.İ. Dalaman ilçesinde gözaltına alındı. Alınan ifadesinde çelişkili cevaplar vermesi üzerine itirafta bulunmak istediğini belirtti. Şüpheli, o dönemde kendisini Burhan Aykurt'a sahte Facebook kadın profili üzerinden tanıtarak cinayetin işlendiği ormanlık alana çektiğini, öz amcası ve yanındaki 3 kişinin Burhan Aykurt'u organ ticareti için öldürmüş olduğunu ileri sürdü.





Şüpheli M.Y.İ'nin ifadesinin ardından amcası Ş.İ. gözaltına alındı. M.Y.İ. ise bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ş.İ'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.