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Aydın’da otomobil araziye uçtu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Aydın’da otomobil araziye uçtu!

Son dakika haberine göre: Aydın-Muğla karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarındaki araziye uçtu. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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