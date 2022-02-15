Yunanistan unsurlarınca geri itilen 52 düzensiz göçmen Türkiye tarafından kurtarıldı
İzmir'in Dikili, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 52 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat saat 14.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki toplam 14 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Ekipler, aynı gün saat 15.30 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 22 düzensiz göçmen de görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, 14 Şubat saat 20.45 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Ekipler, 15 Şubat saat 01.45 sıralarında da, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti.
Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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